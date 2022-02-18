在英特爾2022年的投資者會議，公司首次揭曉從現在至2024年新的Intel Xeon產品藍圖。英特爾正為資料中心市場的持續成長和領先地位鋪路，其產品線將加入一款全新極具效率的處理器系列（代號Sierra Forest），關鍵產品升級至更加先進的製程節點，並為資料中心帶來新的、範圍寬廣的架構策略。這些新世代產品將為公司橫跨雲端、網路和邊緣的成長注入動力。

英特爾執行副總裁暨資料中心和AI事業群總經理Sandra Rivera表示，今日英特爾向全球清楚地展示我們領先業界的Xeon產品路線規劃，將為我們在2024年及其之後的成長和領先地位注入動力。基於客戶多樣化的需求，這些多樣化的產品組合和客戶緊密合作開發，與他們的時間表相符，並為其開發者生態系注入更多創新而設計。

英特爾未來幾代Xeon的新架構策略，將有基於效能核心（P-core）和基於效率核心（E-core）的雙軌產品藍圖，從2個最佳化平台轉換成1個通用、業界定義的平台。此新路線將最大化每瓦效能、各級市場功能，以及英特爾在業界內的整體競爭力。於介紹這個新方式的同時，英特爾加強與現有龐大Xeon平台生態系的相容性，並讓客戶能夠從單一投資中獲取益處。

Sapphire Rapids：對於採用Intel 7的P-core系列，英特爾強調Sapphire Rapids為迄今功能最為豐富的Xeon，並在數個關鍵領域擴大其資料中心的領先地位，包含AI效能和安全性功能。下個月，英特爾將開始逐步出貨 Sapphire Rapids，引領產業轉型至次世代記憶體和介面標準，包含DDR5、PCIe Gen5和新的Compute Express Link高速互連。

Emerald Rapids：於2023年，英特爾將會使用Intel 7製程節點，推出次世代P-core處理器Emerald Rapids。這款處理器將會是相容Sapphire Rapids插槽的更新，於現有平台提供更高的效能，以及延伸記憶體與安全性優勢，為英特爾的客戶提供一個簡單採用並頗具價值的升級。

Sierra Forest：英特爾首次展示關於Sierra Forest的細節，這是一款為資料中心設計，基於E-core的Xeon處理器。它將提供每瓦效能效率和無與倫比的密度，藉此提升總擁有成本效益。這款產品訂於2024年推出，是英特爾為超大規模客戶所設計，專為雲端運算工作負載提供獨特最佳化核心的解決方案。

Granite Rapids：為展現對於Intel 3製程節點進展的信心，英特爾宣布Granite Rapids將從Intel 4製程升級至Intel 3製程。這款次世代P-core產品將於2024年推出，將鞏固英特爾在業界中的領先地位。

在與客戶分享英特爾資料中心新的產品藍圖與未來創新的同時，英特爾也看到了第3代Intel Xeon可擴充處理器（Ice Lake）的強勁態勢，這款處理器已為現代工作負載最佳化。英特爾已向全球客戶出貨將近200萬顆，僅僅在2021年第四季就出貨超過100萬。更有甚者，2021年12月Intel Xeon的整體出貨量，超過任何一位競爭對手於2021年的全年伺服器CPU出貨量。