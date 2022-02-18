行政院主計總處官方網站新聞稿。（圖／行政院主計總處官方網站截圖）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

行政院主計總處昨日（17）公布，110年全年每人每月經常性薪資平均為43211元，年增1.93%；每人每月總薪資平均為55754元，年增2.94%。此消息引發熱議，大批網友湧入臉書與PTT論壇發「道歉文」，直言「是我拉低了水平」，諷刺意味十足。

行政院主計總處昨日公布薪資與生產力相關統計，12月底工業及服務業全體受僱員工人數817萬3千人，較上月底續增3千人或0.05%；110年全年受僱員工人數平均為813萬人，年增1萬7千人或0.21%。

其中最引發討論的是，行政院主計總處公布，110年全年每人每月經常性薪資平均為43211元，年增1.93%；每人每月總薪資平均為55754元，年增2.94%。

每人每月總薪資平均破5.5萬的消息，在臉書與PTT論壇等網路社群掀起熱議，甚至有單一連結就湧入超過2300則留言，可見討論熱烈程度。網友紛紛表示：「抱歉拉低了平均」、「我感到很抱歉」、「我道歉我羞愧」、「是我拉低了水平」、「我沒水準我道歉」、「每次有這種數據公佈，總會重複蓋同樣的樓……」「是誰拉高了我們？」「鬼扯蛋，應該是你們那些政治官員的俸碌平均值5萬以上，如果加個年終退休金就不止了喔！真好的薪水」。