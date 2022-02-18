威盛(2388)宣布推出威盛SOM-9X35入門套件組，內建聯發科晶片的SOM-9X35入門套件組，以加速零售業、商業和工業邊緣AI設備的上市時間。

威盛此入門套件組採用具彈性高性能平台，搭載四核聯發科(2454)i350處理器，並配置7吋LCD面板及觸控螢幕、1300萬畫素HD攝影鏡頭模組、兩個喇叭和一個麥克風，為快速設備開發提供嚴密整合的套件組。更包括雙頻802.11 ac Wi-Fi、乙太網、藍牙5.0和可選的4G，能支援廣泛示例所需的無縫連接性。

威盛國際行銷副總Richard Brown表示，隨著人工智慧越來越趨向邊緣端，對功能強大且價格合理的邊緣設備需求，以及人臉、物體、手勢和動作辨識等智慧視覺應用程式的運算能力與靈活性正在加倍增長。透過將核心運算、影像及顯示配件整合於同一個套裝中，威盛SOM-9X35入門套件組讓我們的客戶能夠快速啟動創新設備的開發，以充分利用於蓬勃發展的市場機會。