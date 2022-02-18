21歲菲律賓網紅Aj Raval，甜美臉蛋加上傲人的火辣身材，讓她人氣始終居高不下，Youtube及instagram都有多達百萬粉絲追蹤，近來有鄉民在PTT分享她的清涼養眼照，魔鬼般的身材讓人看了狂噴鼻血。

近來PTT鄉民曬出菲律賓網紅Aj Raval多張美照，只見她留著一頭微捲長髮，配上甜美可愛的臉蛋，給人鄰家女孩的感覺，另外多張清涼養眼照，讓她魔鬼般的好身材一覽無遺，除了一對傲人北半球大方見客之外，還擠出一條深邃事業線，讓人無法將視線移開，此外，一張在海邊的照片，只見她除了擺出撩人姿勢，還大方裸露上半身，重點部位僅用雙手擋住，讓人充滿無限遐想。

Aj Raval魔鬼般火辣身材讓人充滿遐想。（ajravsss IG）

對此，網友紛紛留言：「超優質，身材真的超級棒」、「終於懂男人為什麼喜歡這一型的」、「才16支影片訂閱就破百萬，人氣也太高了吧」、「笑起來真的好美，根本就是仙女下凡」、「正面看起來很像阿喜」、「身材真的超級棒」，但也有網友搞笑表示：「根本就是女版李國毅」。