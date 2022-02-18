「反骨男孩」成員、中職樂天女孩啦啦隊女神琳妲（林羿禎）擁有甜美臉蛋和笑容及曼妙的身材，為她在網上擄獲一票粉絲。昨(17日)她在IG宣傳周日將出席公益桌曆義賣活動，並搶先分享桌曆中其中一張美照，可見她黑色套裝短裙上身，腳自然的勾到椅子扶手，黑絲襪美腿及美尻全都露，辣翻不少網友。

琳妲最近挑戰自己演出哭戲，後來她在IG分享自己拍攝哭戲的側拍短片，感慨寫下：「笑容可以瞞過所有人，心碎，是連自己都隱藏不了的⋯還記得⋯⋯上一次大哭是什麼時候嗎？」並問網友是因為失望？失戀？還是因為失去心愛的人和朋友而一無所有的自己，琳妲表示：「第一次嘗試演哭戲，就哭個不停，原來進入角色時，林羿禎的心也是痛的。」

提到哭戲，琳妲去年更遭遇了喪父之痛，去年9月她的爸爸因癌症病逝，令她悲慟不已，事後發文想念爸爸，直說：「爸爸有床卻不睡，只為了等我回家，久了客廳的沙發就變了他永遠的床，家裡的寵物也跟著爸爸一起等我」，父親過世當天，家裡的愛犬突然變得安靜，「牠知道牠最愛的阿公不能回來了，我感覺的到肉鬆的難過，眼神充滿哀傷、失落，我也真的好難過」。

近來琳妲已經積極回到工作崗位，昨晚發文遇到本周日(2/20)日將和陳伊、林襄、苡萱到Global Mall 環球桃園 A19現身「2022公益桌曆慈善義賣」活動，所得扣掉執行成本後將捐助給桃園真善美基金會，而照片中她頂著一頭黑直髮，看似OL的氣質打扮，下半身的短裙卻因開衩差點露出屁股蛋，引來網友回：「越來越有氣質了」、「好正的OL喔」、「琳妲妹妹妳超漂亮，超美的身材、超苗條、超可愛」、「好美絲，黑絲襪美腿太美了」。