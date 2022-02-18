衛福部長陳時中頻頻被點名代表民進黨參選台北市長，但他本人尚未確定。前副總統呂秀蓮昨(17日)質疑，陳時中沒有地方執政經驗就參選，「是全民付學費讓你當部長，有了知名度之後再去選？」並呼籲對方如果要選就趕快辭職，不要占用行政資源。此話一出，引發網友們熱烈討論，不少人都直言「說的真好」、「陳時中離開指揮中心就沒舞台啦」。

呂秀蓮昨天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時批陳時中，身為牙醫對傳染病不見得內行，何況疫情影響到民生及國家安全。現在選戰演變成總統提出人選，讓這些人先去中央製造知名度，再下放去地方選舉，這種作為很不公平；而陳時中沒有地方執政經驗就參選，「是全民付學費讓你當部長，有了知名度之後再去選？這樣在野黨會永遠打不過。」

呂秀蓮再批，陳時中若想選舉也可以，不過要趕快把疫情指揮權交出來，不要把持全國健康與生命權力，再用媒體曝光率去選舉。呂的言論引發網友在相關新聞報導討論，其中在《Yahoo新聞》有超過200則留言，有網友表示，「吕副講得真好！良心的政治人」、「的確，扭捏作態，一點都不好看」、「說的好」、「中肯」、「拍拍手 有良知」、「辭職他就沒有鎂光燈了呀」、「說的真好，但民進黨就是嘴裡咬著手裡拿著眼睛看著」、「怕辭職選不上，兩頭空」。