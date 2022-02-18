北市丁姓男子因積欠債務，1月31日除夕夜在新北市三重區遭四海幫李姓、古姓份子押走，再帶至八里區工廠囚禁、虐打，大同警方循線逮捕李嫌等人，但古姓犯嫌14日情人節當天車禍身亡，李嫌等4人應訊時，將責任全部推給古，辯稱他們都是聽古指揮，供詞避重就輕，新北檢17日晚聲請羈押4人獲准。

丁男原本的債主是中山分局王姓員警的妻子，前後共欠185萬，王妻摧討多次無果，王姓員警便以55萬元，將債權賣與財務整合公司劉姓男子，劉再轉包給四海幫眾，丁因此認為王姓員警有涉案，對王提出教唆、妨害自由告訴，中山分局清查後認為王已將債權轉讓，涉案事證不明確，在檢方調查清楚前，暫時不予處分。

大同分局2日接獲丁男妹妹報案，指稱哥哥在除夕夜晚間11時，遭多名男子在三重押走，警方啟動調查後，丁男於2日晚間獲釋，並強調不願報案，經警方輾轉聯繫後才願出面，但一口咬定是「警察叫人綁他」。

警方調查，丁男2019年與王妻合資娃娃機生意，事後獨自創業，向王妻商借185萬，事後卻不願還錢，王姓員警多次催討無結果，後以55萬元將債權賣給劉男經營的資產管理公司。

劉後來轉包給四海幫李嫌等人，在除夕夜將丁押走，關在八里工廠以熱熔膠條痛打，還逼丁做體罰，李嫌等人2日獲知家屬有報警，恐嚇一番後才放丁離去。

本月14日，參與押人凌虐的古姓犯嫌，在新北市出車禍傷重不治，北市警方經連日追查，16日陸續逮捕劉姓男子及李嫌等四海幫份子，全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財及傷害送辦。

李嫌、林嫌等人送往新北檢複訊時，不約而同將責任推給車禍身亡的古，辯稱都是古找劉洽談，大家當天是聽古的命令行事，供詞避重就輕，檢方認為4嫌有串證之虞，17日晚向法院聲請羈押獲准，全案持續偵辦中。