消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至2月12日）初次請領失業給付人數周增2.3萬人，為24.8萬人，超出市場預期的21.8萬人。上周初領失業金人數4周均值為24.325萬人，周減1.05萬人。截至2月5日止當周，續領失業金人數周減2.6萬人，為159.3萬人，少於市場預期的160.5萬人。

2.美國商務部公布，1月新屋開工數減少4.1%，為4個月來首次下滑，以年率計為163.8萬戶，不及市場預估的170萬戶。建築許可數增加0.7%，以年率計為189.9萬戶，超出市場預期的176萬戶。

3.費城聯準銀行2月製造業指數為＋16，較1月的＋23.2大幅下滑，且不及經濟學家預估的＋20。其中，新訂單分項指數為＋14.2，低於1月的＋17.9。投入價格分項指數為＋69.3，低於1月的＋72.5。就業分項指數為＋32.3，低於1月的＋26.1。

4.市場觀望俄烏局勢變化和聯準會政策動向，周四ICE美元指數尾盤幾近持平，報95.833，早盤在漲破96後回落。具避險價值的日圓升值0.44%，報114.95兌一美元。

5.風險型資產遭到拋售，隔夜比特幣大跌8%，約報4.06萬美元。股神巴菲特的副手蒙格（Charlie Munger）狠批加密貨幣之所以受到歡迎，是因為在勒索、綁架和逃稅方面很有用，他並讚賞中國政府禁止加密貨幣交易的做法。

6.避險需求升高，美國10年期公債殖利率跌破2%，最低曾觸及1.9511%。

7.資金湧入避險天堂，周四國際金價漲破1900美元大關，創下去年6月以來新高。紐約期金收漲30.5美元或1.6%，報每盎司1902美元。其他貴金屬方面，銀價漲1%，報每盎司23.78美元。鈀金漲3.7%，報每盎司2364.76美元。鉑金漲2.4%，報每盎司1087.55美元。

8.美國與伊朗的核談判據傳已取得進展，使原油供應增加的預期升高，抵消了俄烏局勢的影響，周四紐約期油下挫2.03%，收在每桶91.76美元。布蘭特期油收跌1.94%，為92.97美元。