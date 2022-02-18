保瑞(6472)專業分工策略邁進新的里程碑，子公司「保瑞聯邦」經科技部獲准進駐新竹科學園區，未來保瑞除既有集團旗下國際委託研發暨生產服務(CDMO)事業外，子公司保瑞聯邦將整合集團旗下全球藥品與保健食品代理與經銷，並以開發新劑型藥物為營運主軸，打造成為首間具備整合國內研發及國際製造能力的藥業品牌，加速保瑞於國際市場競爭力。

保瑞聯邦總經理郭百川表示，保瑞聯邦具備藥品專業經營團隊，因應集團國際業務快速增長與厚植長期競爭力，計畫整合集團內研發資源，於新竹科學園區投資成立獨立研發營運中心，以母公司保瑞核心口服製劑技術及CDMO國際製藥能力為後盾，開展具高度市場性與高技術門檻的新劑型藥物開發，初期將以口服新劑型藥物開發技術及應用為方向。

為加速研發技術平台的開展，保瑞聯邦選址將租用集團子公司益邦製藥竹南廠區基地，竹南廠已通過美國FDA與歐盟EMA查廠認證，將有助保瑞聯邦未來進行新劑型藥品試製開發與取證後量產，保瑞聯邦規劃未來三年投入總資金新台幣約八千多萬元，費用主要將投入於研發人力與臨床試驗等。

透過與國際藥廠區域合作機會，保瑞聯邦將擁有集團旗下各項藥品(包含專利保護期內藥品)及保健品之代理經銷業務，藉由豐富的國際市場經驗，保瑞聯邦也將審慎挑選具備市場競爭力及未來發展潛力的藥品投入新劑型改良開發。其中，中樞神經系統疾病一直是保瑞集團深耕的治療領域，隨著高齡化時代來臨，為了提供病患更好的用藥順從性，因此初期計畫以口崩錠為新劑型藥物開發的主力方向，並以中樞神經系統用藥領域為主。

依據國際藥品市場分析報告(Market Research Engine Forecast 2021-2026)，至 2025年，全球口崩錠(ODT)市場預計超過265億美元，預計於2021~2026年內以 11.5% 的複合年增長率成長，其中以亞太區有最高的成長率約12%，顯見市場仍有極大的發展潛力。保瑞聯邦未來三年主要研發產品包括自行開發的多項新劑型神經用藥，口崩錠或速崩劑型藥品，以及自母公司保瑞藥業技術轉移的複方止痛藥與具抗癲癇與神經疼痛藥物等兩項新劑型產品。

保瑞聯邦藉由技轉母公司開發的新劑型產品，取得新劑型的技術平台，並透過配方組合與生產製程改善安定性，同時也將建立全新的口崩錠新劑型藥物開發平台，口崩錠劑型藥物是以患者為中心的一種劑型設計，透過新劑型開發與配方設計的改良，將可滿足患者的藥物使用需求，提升服藥方便性與順從性。