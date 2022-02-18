2022桃園市長之戰逼近，國民黨傳出要以協調徵召方式選出下屆桃園市長人選，目前被點名的人選已有藍委魯明哲、萬美玲，資深媒體人趙少康則力薦台北市議員羅智強。對此，羅智強表示，謝謝趙少康，自己會好好思考參選的問題。

對於年底縣市長大選，趙少康昨（17日）在臉書發文表示，他認為國民黨在桃園除了在地立委都很優秀，羅智強也是強棒之一，端看桃園民眾能不能接受外來候選人一起打拚。趙少康並指出，目前中油三接正在加緊趕工，加上大潭、國光、林口、協和等火力發電廠都在桃園，簡直是「被火電包圍的縣市」，提出具體的空汙管制及回饋措施，是桃園市民關心的議題。

對此，羅智強今（18日）也在臉書表示，謝謝所有鼓勵他參選桃園市長的朋友，給他「400公里沉澱」，自己會好好思考，選不選、選那裡，能為台灣做出最好的奉獻。

許多網友也在其po文底下留言表示，「桃園是聖地也是寶地喔」、「歡迎來桃園當我們的市長」、「雖然我是高雄人，但是我支持你選桃園」。