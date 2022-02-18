花蓮自強外役監獄戒護科周姓科長因疫情關係，讓受刑人改以視訊方式奔喪，疑遭人挾怨報復，15日駕車於花蓮市區時，遭後方車輛碰撞，下車查看時，竟莫名遭車上的劉姓與黃姓男子持鋁棒痛毆，造成左手骨折，送醫救治無大礙。警方循線逮捕2嫌移送法辦，檢方認為2人涉犯殺人未遂傷害及恐嚇等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及反覆實施犯罪之虞，向花蓮地院聲請羈押禁見。

周男15日晚間7時許，駕車在路口停等紅燈，遭後方轎車緩慢撞上，雙方下車查看雖未發生爭執，隨後車上1名男子直接出拳毆打周，另名男子則從車上拿出鋁棒，朝周猛打，甚至用辣椒水，朝車內的周妻及小孩狂噴，見路人報警後駕車離開。

警方趕抵現場發現周男頭部多處擦挫傷，左手有骨裂情形，周妻與小孩雖無外傷，但因驚嚇過度，頻頻發抖，所幸周經送醫開刀治療後，無大礙。警方循線逮捕打人的2男，分別為19歲的劉姓男子與18歲的黃姓男子，並查扣作案用的鋁棒及辣椒水。

劉、黃雖供稱是「行車糾紛」，但供詞前後矛盾，且不分青紅皂白就痛打周男的行徑十分可疑，警方先將2人依殺人未遂及重傷害罪嫌送辦，同時不排除背後恐有藏鏡人刻意教唆，已報請檢察官指揮偵辦。

據悉，黃、劉2人是地方幫派分子，該幫派一名成員目前在自強外役監服刑，因近日欲返家奔喪，卻遭周以疫情為由拒絕，改以視訊方式進行，該受刑人認為其做法不近人情，向其他人大肆抱怨。

自強外役監副典獄長黃坤芳表示，疫情期間，受刑人欲返家奔喪，全國各監獄均以視訊方式讓他們祭拜，雖然無法確定毆打事件是否與其有關，不過獄方會配合檢警偵查，並提供周男相關協助。