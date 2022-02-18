北市警中正一分局18日表示，台灣防止虐待動物協會預於20日舉辦「動保入憲」集會遊行，活動將於中午12時30分於凱道展開，警方為維護交通秩序與安全，規劃相關交通疏導管制措施，呼籲民眾經過時注意。

相關管制措施包括：2月20日8時起，凱達格蘭大道、公園路至中山南路，管制往西3線車道，禁止車輛通行，並將視交通狀況提早、延後或擴大管制範圍)。

團體遊行路線為：凱達格蘭大道（集會後出發）→（右轉）公園路→（左轉）襄陽路→（右轉）館前路→（右轉）忠孝西路1段 →（右轉）公園路→（左轉）青島西路→（直行）青島東路→（右轉）林森南路→（右轉）濟南路1段→（右轉）中山南路→中山南路、青島東路口（迴轉）→（直行）中山南路→（右轉）凱達格蘭大道，預於下午5時30分結束。

中正一警方呼籲，將彈性管制遊行沿線路段，另依現場狀況及人數擴大交通管制範圍，駕駛人行經相關路段時，請配合減速慢行，注意行車安全。另管制區域內各路線公車，將由北市公共運輸處協調公車業者改道行駛。

警方請駕駛人隨時注意收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，勿任意違規停車，並應遵守現場員警指揮、疏導，以免增加管制區域車流延滯，耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。