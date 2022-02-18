健和興(3003)因電動車相關零組件需求強勁，公司自結1月每股稅前盈餘為0.67元，健和興也樂觀看待今年第1季，健和興表示，今年第1季可望優於去年同期，全年亦不看淡，健和興今天早盤股價逆勢走高。

健和興以生產綠能電工、(電動)汽機車、家電端子及連接器產品為主，其中電動車部分，健和興產品涵蓋電動車與充(換)電系統產品充電槍等，並已成為美國知名電動車大廠供應商，而近幾年全球力推節能減碳，綠能及儲能需求強勁，亦帶動健和興應用於輸電系統及變壓系統的綠能/電工相關產品出貨暢旺。

受惠於各國廣建充電樁及美系知名電動車大廠銷售強勁成長，帶動健和興電動車相關產品出貨持續放量，健和興1月合併營收達4.3億元，年增逾10%，為歷年同月新高，營業淨利為9468萬元，較去年同月成長12.45%；單月稅前盈餘為1億378萬元，較年增35.71%，單月營業淨利、稅前淨利均創歷年同月新高，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.67元。

健和興表示，第1季營運看起來樂觀，有望比去年同期好，如無意外，全年營運成長可期。