歐洲股市周四收跌。俄烏升高的緊張態勢，讓開雲(Kering)、德國商業銀行(Commerzbank)、利潔時(Reckitt Benckiser)等企業優異財報表現黯然失色。

周四泛歐Stoxx 600指數走勢反覆漲跌，終場收跌3.22點或0.69%，為464.55點。因油價低走，銀行股和能源股領跌；另外因投資人尋求在債市避險，歐洲公債殖利率連續第二天下降。德國10年期國債殖利率也出現下降。

美國總統拜登(Biden)周四指出，有跡象顯示俄羅斯正準備入侵烏克蘭，其中俄羅斯正在進行嫁禍行動，為入侵烏克蘭尋找藉口，以證明其行動的正當性。此前烏克蘭政府軍和烏東親俄反叛軍出現交火事件，反叛軍指控遭到攻擊。

克林姆林宮指控拜登在加劇俄烏緊張情勢，並公布一封措辭強烈的信，控訴白宮忽視其安全性要求，並威脅採取「軍事技術性措施」。俄羅斯還驅逐了美國駐俄大使館的副館長。

荷蘭合作銀行資深市場經濟學家Elwin de Groot認為，市場低估了潛在風險。如果看一下近幾周大宗商品市場，會發現市場大幅波動且價格上漲的趨勢，特別是在能源市場，這也增加了在未來幾個月出現令人不愉快通膨的可能性。

旅遊股為跌幅最大的板塊，跌1.7%，主要是市場擔憂潛在的軍事衝突將壓抑旅遊業的復甦，特別是航空業。

法國CAC指數僅下跌0.3%，為歐洲夥伴股市當中跌幅最小。時尚產業提振了法股。開雲集團在旗下Gucci品牌優異表現下，上季銷售大幅增加。法國時尚同業愛馬仕(Hermes)股價也上漲1.1%。

利潔時集團上漲5.9%；該英國消費品製造商的第四季銷售表現優於預期。

德國商業銀行升3.2%；該行上季表現好於預期，並描繪了2022年美好前景。

空中巴士跌1.3%；該客機製造商預期今年獲利和交機量增加，但警告供應鏈吃緊和通膨上升，仍是一大挑戰。

德國大陸集團(Continental)上漲3.3%；該車用零件供應商考慮將公司分拆為四個獨立的業務部門。