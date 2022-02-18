28歲女星翁馨儀9年前與張菲的兒子張少懷舉行盛大婚禮，夫妻婚姻幸福，育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」，近日網上流傳分享5年前舊照的活動，昨(17日)翁馨儀跟上這潮流，曬出自己10年前還是學生穿制服的美照，只見她一臉素淨，頂著一頭黑色長髮，看來青春無敵，跟現在一比，美貌和青春感依舊，引來網友喊讚。

翁馨儀昨發文透露自己的體重從高中到現在結婚當媽都一樣，年輕時學校要求維持體重，她念華岡時體重都會被公布在班上，若某周變胖太多還會被禁止去福利社，從那刻起她對體重數字就有了強迫症，長大後才明白自己的錯誤，「體重不等於體態」，她更強調：「我體重雖然輕，但我的小腹、腰間肉可跟大家有得比，不能怪給生過孩子，只能怪自己沒毅力運動」。

之後，翁馨儀更曬出自己現今穿上制服與10年前當學生穿制服照的對比，自嘲說：「我當時怎麼會擺出這麼欠打的pose啦」，並表示：「現在回想我也滿討厭以前的自己，但多虧有那些過去我才會有所成長，10年後的自己，膠原蛋白不見了、奶也垂了、肚子也鬆了，但，幸好變得更讓自己喜歡了，喜歡自己，別人才會喜歡你」。

見此，有網友問：「這是復興的裙子嗎」，翁馨儀回答：「對！我妹的」，另有人建議她以後也可以讓女兒櫻桃拍一樣的照片，翁馨儀回：「好！希望我記得，這樣感覺會超有意義」，其他網友則讚她雖然如今染了頭髮，但身材依舊，還有人說：「誇張~現在好像比較年輕」、「你的臉完全沒變耶一樣青春活力十足」、「完全沒有變耶，少女媽媽這個稱號非妳莫屬」。