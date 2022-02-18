男網友透露自己的女友是護理師，上班壓力很大，工作時間又長，每次想離職都被勸退，結果就常常睡不好、心情也都很差，甚至到最後出現疑似憂鬱的症狀，還得靠藥物輔助才能安穩入睡。貼文引起網友熱議，不少人建議原PO好好陪伴女友就好，護理師壓力真的大，不過，也有網友認為，剛出社會都會這樣，很多年輕人抗壓性不足，只能自己加油，撐過去就是自己的。

一名男網友在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，他的女友是一位護理師，剛畢業就投入職場工作，但最近對於是否該離職感到反覆不定，因為女友常常抱怨自己下班時間太晚，處理的事情很多很累，每天下班都想離職，但去上班聽到學姊的勸說後，又忍不住心軟留下來，但女友工作以後常常睡不好，甚至到後來必須吃藥才能入睡。

男網友指出，女友每次上班前一天都會心情特別差，這樣的狀況讓女友的閨蜜忍不住勸她離職，而原PO作為男朋友也只能建議她邊做邊想一下未來。不過，女友最近的狀況越來越嚴重，甚至出現憂鬱的症狀，讓他不知道該怎麼辦才好。

貼文引起網友熱議，「或許可以換成診所的工作，雖然薪資會較低些，但工作環境會單純多了」、「傾聽她的煩惱，不用給太多建議，她自己會做決定。護理人員真的很辛苦，光是想到班表就快吐了」、「支持她，給她暖心的擁抱」。

另有網友則說，這是剛出社會必經的過程，感覺是抗壓性太低，畢竟女友當初選護理系做志願時，應該多少都做好未來會很累的心理準備吧！護理師得日夜輪班，還有可能遇到一堆神經病，但既然都念完選擇進入這個職業，就只能鼓勵他加油。