世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商Red Hat Inc.宣布在其混合雲平台Red Hat OpenShift Platform Plus，加入儲存服務 Red Hat OpenShift Data Foundation，為業界領先的企業級 Kubernetes 平台新增包含軟體定義儲存的資料服務。

Red Hat OpenShift Platform Plus 預設提供一個完整、多雲 Kubernetes 堆疊，可滿足 DevSecOps 和應用程式開發人員的關鍵需求。藉由新增 Red Hat OpenShift Data Foundation，Red Hat 為開發人員提供可橫跨雲端和基礎架構持續性儲存（persistent storage）的一致性資料平台，同時結合 IT 維運團隊的資料管理功能。

Red Hat 副總裁暨雲端平台總經理Joe Fernandes表示，全球經濟需求不斷變化，企業也隨之發展多樣化應用。在維持強健安全狀態的前提下，進行快速、大規模的創新至關重要。Red Hat OpenShift Platform Plus 針對企業需求提供量身訂做的 Kubernetes 創新方案，以及一系列廣泛的附加功能，例如管理、增強安全功能及整合的儲存方案，可滿足基本 Kubernetes 服務無法解決的常見生產需求。

Kubernetes 作為容器調度的業界標準，能提供強大的引擎實現大規模調度，但還需要額外的元件，才能真正滿足企業在建構或執行現代應用程式上的需求。Red Hat OpenShift Platform Plus 匯集所有必要功能，為 Kubernetes 叢集的軟體生命週期延伸至不同雲端基礎架構，提供一致性保護和應用程式管理。