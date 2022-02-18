風洞科技助力冬奧。（新華社）

風洞科技助力冬奧。（新華社）

澎湃新聞18 日報導，「能用科技解決的事情，就盡量不要用運動員的汗水去解決。」這是中國跳台滑雪科研團隊成員江勇的一句話，也是整個中國國家跳台滑雪隊的縮影。大陸國家重點研發計畫「科技冬奧」重點專項首席科學家、來自上海體育學院的劉宇，是這個團隊負責人。他們的工作，是運用人工智慧輔助系統，即時採集運動員起跳角度、空中姿態、速度、距離等數據，給教練團隊更好的科技支撐。

調整呼吸，穩住身體，從陡坡飛速下滑，在落差100多米的山地自由飛翔，而後穩穩落地，這是跳台滑雪。起跳瞬間，身體3度的偏差，就會讓落地距離相差10米。1989年瑞典選手伯克洛夫，在跳台滑雪世界盃比賽中採用V型技術奪冠，此後風洞試驗揭示了這一祕密——與雙板平行技術相比，V型技術能讓空氣升力提高28％。

1924年首屆冬奧，跳台滑雪就是正式項目。但在中國才剛起步——只參加過兩屆冬奧跳台滑雪比賽；北京冬奧申辦前，中國只有71名註冊運動員；2016年第十三屆大陸全國冬季運動會閉幕後，國家跳台滑雪隊才正式組建。

如今，大陸國家跳台滑雪隊，每當運動員訓練時，站在場邊的不僅有教練，還有一群科研團隊，他們負責採集運動員的訓練畫面，把經驗和感覺變成扎扎實實的資料。

劉宇團隊合作開發了基於人工智慧的無Marker點、無干擾的三維動作捕捉技術，「可以多角度為教練提供資料，比如選手的助滑速度、起跳角度、身體姿態、左右對稱等，過去只能依靠教練的經驗感覺，現在能提供精準量化的快速回饋、技術診斷。」

如果說劉宇團隊解決的是運動員訓練「質」的問題，那麼訓練「量」的問題同樣需要攻克。

起初，大陸國內沒有正規標準的跳台滑雪訓練基地，運動員只能前往國外訓練。國家集訓隊副領隊王國營形容那段時光：「在國外，每天不是在醫院，就是在去醫院的路上，因為每天都在摔。」

如何既保障安全，又突破按秒計算的訓練時間，答案在淶源國家跳台滑雪訓練科研基地。

2020年1月興建、11月22日交付使用——10個月時間，淶源國家跳台滑雪訓練科研基地建成。除了跳台訓練，還配有目前世界最大、國內首座跳台滑雪專用風洞實驗室，這是提升運動員訓練水準的「祕密武器」。

「因為在跳台上運動員的騰空動作只是一瞬間，教練也不能立刻給予指導」，大陸國家跳台滑雪集訓隊領隊許高航解釋，風洞實驗室可以讓運動員進行2-3分鐘的連續訓練，教練在旁邊可以給予很好的指導，幫助運動員形成肌肉記憶。

同時，風洞訓練還可以模擬跳台上的風阻，讓運動員學會在風阻中控制身體，嘗試多種在跳台上想做而不能做的技術動作。

風洞實驗室還配備了壓力測力台和壓力鞋墊，可以觀察運動員在助滑和起跳階段腳底的壓力變化，從而更有針對性地提高技術能力。

科技元素不斷與跳台滑雪運動產生火花後，中國運動員們逐漸迸發出天賦。北京冬奧會，中國隊獲得1男2女共3個參賽資格，可參加4個小專案比賽，在獲取奧運參賽資格的人數上實現了歷史性突破。

在科技幫助下，18歲的宋祺武在短短三年的專項訓練時間裡進步迅速，在河北淶源120米大跳台首跳中跳出了141.5米，打破了中國男子大跳台的紀錄。更重要的是，在他身後，有17名選手達到北京冬奧最低參賽標準。