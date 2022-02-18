網路家庭（8044）宣布結盟渣打國際商業銀行，推出「PChome幫手貸」服務，透過大數據運算模組及人工智慧預審機制，讓PChome 24h購物平台供應商可以擁有即時融資需求，目前有融資需求的供應商約1萬家，透過「應收帳款」與「寄倉存貨」雙循環額度設計，加速數位金融生態圈發展。

網家近期積極發展金融生態圈，這次為供應商打造即時融資需求。網家董事長詹宏志表示，網家與渣打銀行談此一合作案已經超過2年，透過系統開發及數據整合、結盟跨界夥伴，為供應商解決營運資金痛點。詹宏志表示，網家期望透過電商累積出的行為軌跡數據，強化數位金融生態圈。

網家調查，PChome 24h購物站上的供應商當中，超過六成認為疫情帶動電商銷售之際，企業營運資金需求也隨之增加。其中近七成供應商表示，資金來源仍得仰賴銀行往來，但受限於申請文件與手續繁瑣，加上疫情期間多次往返銀行辦理業務有風險考量，因此高度期待能夠簡化流程。

另外，也有四成的供應商認為，將應收帳款或庫存納入融資額度，也有助於進一步推動業績成長。

網家表示，PChome幫手貸的最大優勢在於，供應商僅須透過日常使用的廠商後台系統，就可以在檢視業績及存貨運營資料的同時，以符合主管機關規範的資訊安全環境下同意資料交換，並於線上提出申請指示，以極速取得渣打銀行融資額度與適用利率，供應商可根據個別營運狀況需求，透過數位化平台，最快5分鐘完成動撥取得資金，在旺季檔期前預先籌備調度進貨。

PChome幫手貸歷時一年多的開發期，網家表示，透過營運數據彙總分析，搭配渣打銀行中小企業融資服務經驗，打造出「以供應商為中心」的「存貨融資」模式，簡單來說，就是把供應商在PChome 24h購物的營運績效，轉化為金融可信資料，並依供應商歷史表現來連動額度利率評估，讓傳統企業融資的冗長放貸審查流程，變得更精簡快速。