A股18日開盤下跌。上證指數開盤報3451點，跌16點，跌幅為0.47％。深成指開盤報13334點，跌88點，跌幅為0.66％。

香港信報報導，滬深300指數開盤報4604點，跌24點，跌幅為0.53％，創業板指數開盤報2819點，跌20點，跌幅為0.71％。

各類股普遍受壓，化工股跌逾1％，石油、鋼鐵、水泥、有色金屬、房地產、電力、金融股偏軟。

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