A股開盤下跌 滬指跌16點 10:362022/02/18 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股18日開盤下跌。上證指數開盤報3451點，跌16點，跌幅為0.47％。深成指開盤報13334點，跌88點，跌幅為0.66％。 香港信報報導，滬深300指數開盤報4604點，跌24點，跌幅為0.53％，創業板指數開盤報2819點，跌20點，跌幅為0.71％。 各類股普遍受壓，化工股跌逾1％，石油、鋼鐵、水泥、有色金屬、房地產、電力、金融股偏軟。 恒指開盤跌159點 美團跌1.5％ 恒指早盤震盪走低 跌逾300點 #開盤 #跌幅 #A股 #開盤下跌 #滬指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股重挫 台股殺逾170點跌破18100點 台積電摔7元 09:052022/02/18 財經 港股恒指跌170點 陸保險股大跌 12:312022/02/15 財經 俄烏戰事一觸即發 台股早盤嚇跌逾280點 09:382022/02/14 財經 投信：A股1月弱勢後市反彈強 布局消費基金 09:402022/02/17 財經 A股三大指數漲跌互見 滬指開低走低 10:302022/02/14 財經 憂俄烏戰火 台股嚇跌逾300點回測萬八 台積電慘跌15元 09:042022/02/14 財經 滬指早盤升23點 深成指漲74點 12:292022/02/16 財經 藍籌紅利股 A股新風向球 04:102022/02/16 全球財經 《日股》俄烏局勢＋美通膨飆升 日經指數創3周最大跌幅 12:332022/02/14 財經 《基金》A股先蹲後跳 消費股商機龐大優先布局 10:172022/02/17 財經 《日股》日經害怕打仗 創3周最大跌幅 15:232022/02/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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