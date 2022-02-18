南韓單日新增確診病例破10萬人 疫情以來最高 10:362022/02/18 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓疾病管制及預防中心18日公布，單日新增確診病例突破10萬人，是疫情爆發以來首例，可見Omicron變種病毒造成的新一波疫情仍持續升溫，但政府表示死亡人數偏低且住院人數還在可控制範圍，因此稍稍放寬防疫限制。 南韓政府18日宣布商家營業時間延長1小時，從晚間9點延後到10點關門，但其他防疫規定不變，包括室內集會人數上限6人，公共場所須戴口罩，且出入特定商家必須出示疫苗證明。現行防疫規範將維持到3月13日。 陸港觀盤－風險偏好壓抑 疫情流感化迎曙光 北部確診者曾到台東 228訂房仍8成 #南韓 #單日 #新增確診病例 #疫情 #商家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新銳藏家疫軍突起 台灣畫廊致力外展 04:102022/02/18 藝文副刊 《興櫃股》長榮航太興櫃報到 股價飛高 10:512022/02/18 財經 2022誰來做老大》台北市議員 3＋11調查沒下文 民眾黨8選將開炮 04:102022/02/18 政治要聞 陽明強化全球航網 搶賺高運價 04:102022/02/18 產業特刊 新冠疫情…… 台灣趨緩 入境居檢擬縮為7天 04:102022/02/18 財經要聞 呂秀蓮：陳時中要選就快辭 別占行政資源 04:102022/02/18 政治要聞 《熱門族群》疫情緩＋政策推 眼球產業後市明亮 11:082022/02/18 財經 全球準解封 15檔股漲歡呼 04:102022/02/18 財經要聞 疫情爆！香港醫院不堪負荷 淒風冷雨千人等候入院「孩子扛不住」 09:322022/02/18 兩岸 剛性需求強 瀚宇博營運樂觀 04:102022/02/18 證券．權證 雙北成Omicron疫情焦點 醫點名1案例：校園要小心 08:132022/02/18 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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