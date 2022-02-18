南韓疾病管制及預防中心18日公布，單日新增確診病例突破10萬人，是疫情爆發以來首例，可見Omicron變種病毒造成的新一波疫情仍持續升溫，但政府表示死亡人數偏低且住院人數還在可控制範圍，因此稍稍放寬防疫限制。

南韓政府18日宣布商家營業時間延長1小時，從晚間9點延後到10點關門，但其他防疫規定不變，包括室內集會人數上限6人，公共場所須戴口罩，且出入特定商家必須出示疫苗證明。現行防疫規範將維持到3月13日。