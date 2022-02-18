中央氣象局預報19日起至21日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，可能有10度的低溫，雲林縣政府農業處呼籲農友把握這今天較溫暖天氣，採取農作物防寒措施以減少損失，並請注意自身保暖。
農業處表示，冷氣團來臨時可利用不織布、塑膠布覆蓋在已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後立即掀開塑膠布。已插秧或進入分蘗期之稻田宜增加灌溉水位，俟氣溫回升後再恢復正常灌溉。
果樹部分應加強果實套袋，以及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力。
茶園的茶樹可在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或撒上薄層稻草，及加強樹冠面噴水，隔絕冷空氣進入，避免霜害。
屬較不耐寒魚種之吳郭魚、虱目魚、石斑魚及白蝦等，應加強防寒保溫措施，必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。寒流侵襲或停滯，水溫低於15℃時應採緊急措施，如加溫以提高水溫，打氣以增加溶氧、減輕死亡。
農業處長吳芳銘呼籲，農民請注意自身保暖，如果發生寒害災情，請主動向當地公所通報，縣府已請公所針對已屆採收期及需即時復耕作物先行拍照存證，屆時依農業天然災害救助相關規定，辦理災害查報與勘查。
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