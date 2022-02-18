巴西里約熱內盧山城貝德羅保利斯（Petrópolis）15日降下暴雨，短短6小時內降下260毫米的雨量，已超過2月全月的預期降雨量。隨著豪雨引爆洪水與土石流，淹沒街道、摧毀房屋並沖走車輛，截至17日為止死亡人數已上升至117人，失蹤人數則達116人。

CITY OF PETROPOLIS (BRAZIL)

A heavy thunderstorm destroyed the historic Brazilian mountain town of Petropolis after heavy rains caused mudslides that buried people, homes, flooded the streets and washed away cars and buses. #Brazil #RJ #Petropolis pic.twitter.com/8jSyKYjUiC — TheSensualWord10 (@ThanderEaston) February 17, 2022

Brazil : At least 78 people found dead after severe flooding in #Petropolis Brazil

pic.twitter.com/2IsPzalr9I — Blutus Mbambi (@Blutusmbambi1) February 17, 2022

據巴西當地媒體報導，由於發生土石流，當地市政府民防部門已拉起警報，要求人們自危險區域轉移至安全地帶，而全市已開放25間學校接受收容災民。

《路透社》指出，災難發生迄今已有700多人被迫遠離家園，前往學校與其他臨時處所避難。里約州長卡斯楚（Claudio Castro）更用戰區來形容當地的滿目瘡痍。

People remain missing in #Petrópolis

Death toll from #floods in Brazil rises to 104#ClimateCatastrophe pic.twitter.com/NnZOFdOcrt — Greta Thunberg News (@great_thunberg) February 17, 2022

救難人員搬出罹難者的遺體。(圖/美聯社)

由於17日下午再度降下傾盆大雨，降雨量達6公分，也讓土壤更加不穩定，進而阻撓搜救團隊尋找生還者。由於憂心土石流再度爆發，民防單位警告自17日到18日凌晨，仍有降下豪大雨的可能性，不排除災情進一步擴大的可能性。在過去數小時內，安裝在城市危險區域的18個警報器中，有14個鈴聲大響。

滾滾泥流沖入街道，現場滿目瘡痍。(圖/路透社)

這是貝德羅保利斯自1932年以來最嚴重的一次降雨。社群媒體上流傳著多部洪水淹沒街道的影片。目前當局已動員近千名警消參與救援行動，並出動90架直升機與190輛工作車輛投入救災，並搭建1間野戰醫院。

搜救人員帶著工作犬找尋生還者。(圖/美聯社)

當局派出怪手清理為土石流淹沒的道路。(圖/美聯社)

由於死亡人數迅速飆升，當局不得不用冷藏貨車作為臨時的停屍間。1名居民表示，「我活在這裡已經有44年，卻從未見過這樣的事情。我所有朋友都離世了，他們都死了，被土石流掩埋了」。