花蓮5名惡煞長期向郊區一家有女陪侍的卡拉OK店強索保護費，多次前往該店白吃白喝，甚至不主其餘客人上門，某日還對店內一名酒女強行輪流指侵，即使酒女下體受傷流血躲進廁所，但5惡煞竟辯稱是在玩遊戲，繼續二度輪流指侵，店家事後無法忍受欺壓報警，5名惡煞依涉恐嚇取財未遂罪及強制性交罪，9個月至8年6個月不等有期徒刑。

根據判決書記載，鄧姓、蔡姓、方姓及兩名郭姓男子5人，在民國109年11月某日，前往花蓮某家卡拉OK店消費，藉機滋事以索討保護費，並點了一名女子坐檯陪酒。

但喝完酒後，5嫌表明拒絕結清7900元酒錢，並說此行是要收取保護費，當日的消費金額可自該月應繳納之保護費中扣除，並恫稱如果不從，後續發生何事將無法保證。

但5惡煞事後食髓知味，多次前往消費白吃白喝，甚至某日又點了一位女子坐檯，當晚在喝酒期間，由楊男抓住女方雙手強壓在沙發上，還對同夥稱：「這個女孩子很好玩，儘量玩」。

隨後其餘在場同夥，便強行撫摸女方之胸部並進行指侵，時間長達一首歌之久女方為求脫困，還隨手拿杯子砸向地板，並趁隙逃離現場，藉著由女同事陪同到場所檢查，發現下體流血不止。

但女方擔心遭到報復，又為賺取檯費以維持生計，再次返回包廂。未料5惡煞一見她回來，竟重施故技，輪流對她指侵，這時女方不甘受辱，才忍不住逃離包廂。

法官審酌，5名被告不思以正當之方式獲取財物，竟謀議以恐嚇方式索討保護費，甚至到店家消費滋事；所為除對他人之財產造成威脅之外，更破壞社會秩序及安寧，甚至為滿足一己性欲，竟對被害人進行加重強制性交行為，不僅侵害女方之性自主權利、尊嚴，並造成女方內心難以回復之傷害。依涉恐嚇取財未遂罪及強制性交罪，9個月至8年6個月不等有期徒刑。