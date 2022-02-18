警方估計約50人遭詐騙金額逾千萬。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方指出張女炸諞集團手法。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局刑事警察大隊偵八隊於今年2月，查獲1名張姓女子為首的團購詐騙集團，張女佯裝科技公司員工，在社群軟體散布，以低於市價數千元不等，可代購iPhone手機為由，

當被害者下單訂購後，張女以優惠價格如期交貨，並慫恿被害者揪團訂購，當匯款進到張女指定人頭帳戶即被提領，以延遲交貨方式詐騙被害人，約50人遭詐騙金額逾千萬，全案依詐欺及偽造文書罪嫌移送偵辦。

警方調查，43歲張女於去年6月起，陸續在各社群軟體佯稱為某知名上市科技公司員工，並張貼自製的團購圖及公司員工證及相關代工證明，表示可協助購買優惠價格iPhone手機。

警方指出，為取信被害人，剛開始均正常交貨，買到優惠價商品的客人「呷好逗相報」，競相大量訂購或介紹親友購買，短時間訂單爆增，張女獲取大量貨款後，隨即轉帳或提領，再以多種理由推託不出貨，總計詐騙不法所得達千萬元以上。

警方調查，陸續接獲民眾報案，經報請台中地方檢察署平股檢察官指揮偵辦，日前至雲林縣張女租屋處逮捕到案，現場扣得存摺20本、印章17顆、禮券、現金137萬4400元及供犯罪所用之相關文件1批等證物。

台中市警察局刑事警察大隊呼籲，購買商品，仍要審慎挑選賣家，避免受騙。打擊詐欺犯罪為警方當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，保障民眾辛苦血汗錢；另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉。