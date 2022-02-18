台南善化草莓季活動即將於2月26日至3月25日展開，在地5家業者推出採果8折優惠，台南市長黃偉哲18日特別到善化草莓園採草莓，為活動宣傳。（劉秀芬攝）

台南善化草莓季活動即將於2月26日至3月25日展開，在地5家業者推出採果8折優惠，台南市長黃偉哲18日特別到善化草莓園採草莓，為活動宣傳。（劉秀芬攝）

台南善化草莓季活動即將於2月26日起展開，台南市長黃偉哲18日特別到善化草莓園採草莓，為活動宣傳，愛吃草莓的民眾不用到大湖，來台南善化就可以體驗採草莓，品嘗鮮採的草莓，草莓季活動持續到3月25日，在地5家業者推出採果8折優惠，消費滿額再贈可愛手提包。

今年的善化草莓季活動，由善化區公所攜手當地晴光、晴空、溫馨、美裕、南科等5家在地果園，共同推出「莓來野趣」產業文化活動，行前宣傳記者會18日在晴空農場舉行，現場展示由草莓製成的點心、果乾，及草莓園業者推出的草莓牛奶、冰淇淋等，邀請市長黃偉哲開箱品嘗。

黃偉哲表示，大家都以為想吃草莓只有在中台灣或北台灣，事實上台南善化是南台灣最大的草莓產地，這裡的草莓病蟲害少、品質一流，且飽滿鮮紅的果實做成各式甜點是讓人垂涎三尺，還有多種對人體健康的益處，邀請民眾相揪來善化，幸福吃喝一日，一同感受善化草莓的魅力。

農業局長李建裕指出，草莓原屬溫帶植物，經改良品種後，已適應台灣的種植環境。台南市草莓種植面積約5公頃，產量約63.2公噸，其中善化區種植2.6公頃，為台南市最大宗產區，在地草莓業者累積多年種植經驗，不斷精進栽培技術，不僅草莓品質大幅提升，也提供民眾有更多體驗農業休閒活動的場域。

2022善化草莓季活動自2月26日至3月25日展開，26日將以「野餐音樂會」為主題，邀請YOYO家族「草莓姐姐」現場帶動跳，善化啤酒廠還將特製草莓啤酒供民眾試飲；晴光、晴空、溫馨、美裕、南科等5家在地果園活動期間推出採果8折優惠，消費滿額還有機會獲得限量莓式手提包，數量有限、送完為止。

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