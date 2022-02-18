新北市三重區有一家幼兒園昨傳出1名幼兒確診，全園除了停課14天以外，衛生局也匡列採檢400人。新北市長侯友宜今表示，幼兒園孩子匡列採檢，要採檢400人，直至今早出來280人全數陰性，有120人還在化驗中，大概下午能出來，是不是全部是陰性還在等待結果。

新北市衛生局表示，該幼兒園確診學童是因陪媽媽聚餐、唱KTV而確診，先前曾與媽媽到阿姨住處，2名表哥就讀蘆洲區的某所國小，但匡列後採檢確認為陰性；幼兒園也實施預防性停課至3月2日，並全面清消。