美國總統拜登聲稱，俄羅斯將會在近幾日攻打烏克蘭，烏俄關係再度陷入緊繃，美股四大指數重挫，道瓊重挫逾600點、標普500指數寫下兩周以來最大單日跌幅，日韓股市同步跟跌，日股早盤重挫逾400點。

台股今開低重挫逾百點，一度回測月線，但守穩季線支撐，隨即在航運、觀光等在解封開放旅遊題材帶動下，加上櫃買指數回到平盤、以及美股期貨盤開漲，帶動大盤跌幅收斂，站回18200，電子資金比重不到5成、航運股資金比重拉升到3成，現階段烏俄衝突的風波再起，惟油價、金價反跌，顯示開戰仍有變數，加上台股基本面良好，故待不確定因素解除後，仍有上攻實力。

台股今主要跌幅是受到台積電(2330)影響，台積電開低震盪，跌幅逾1.2%，股價最低觸636元，摔下5日線，也成為拖累大盤跌勢的最大壓力，聯電(2303)亦跌逾1%。其餘權值指標股大立光(3008)、鴻海(2317)、友達(2409)、群創(3481)、聯發科(2454)等也均走跌。

記憶體產業利多頻傳，華邦電(2344)早盤後股價急拉、大漲逾3%，南亞科(2408)也上漲逾1%，宇瞻(8271)、威剛(3260)均大漲約3.5%。

日本宣布鬆綁觀光，3月起入境只需要隔離3天，航運雙雄華航(2610)、長榮航(2618)放量走揚，盤中漲幅分別逾1.5%、1%；貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2609)、陽明(2615)漲幅也來到約1.5%。今日航運類股成交量逾3成，為台股的交投熱點。

觀光股同樣受到旅遊解封的激勵，五福(2734)、易飛網(2745)、山富(2743)一度攻上漲停，鳳凰(5706)盤中大漲8%，雄獅(2731)漲幅也逾7%，夏都(2722)、晶華(2707)也同步喊漲。

受到烏俄衝突的風波再起，使得短線恐慌情緒升溫，不排除指數會再次測試萬八大關，不過考量俄羅斯的軍演將在 2月20日結束，屆時不確定性有機會進一步消除，加上台股目前呈現上漲量增、下跌量縮的型態，整體結構健康，短線區間觀察17900~18500點。

分析師認為，烏俄邊境緊張，情勢仍不明朗，台股雖然收復萬八關卡並站上月均線，但技術面觸及下降趨勢線的上攻反壓。雖俄烏戰事發生大規模衝突機率不高，且聯準會會議紀要未有更加鷹派訊號，加上台股基本面良好，不過盤面類股強弱表現分化，建議區間操作，謹慎選股，逢低布局。