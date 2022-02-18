台北市副市長黃珊珊日前批前總統馬英九「不食人間煙火」等語，隨後又暗酸可能角逐台北市長的國民黨立委蔣萬安等人「提一個豬頭都要當選，市民會這麼傻嗎？」引發熱議。國民黨台北市議員張斯綱則翻出，黃珊珊12年前曾在臉書分享，她過去代表親民黨參選台北市議員時馬曾站台的新聞，反嗆黃「最近不知道是怎麼了」、「現在為了自己要往上爬，卻反過來倒打馬一巴掌，未免也不厚道了些！」

張斯綱昨日（17）在臉書發文，刊出黃珊珊2010年10月18日曾在臉書轉發一篇新聞，內文是黃代表親民黨參選台北市議員時，馬英九專程到場友情站台，馬還在活動中不斷讚揚黃，雙方互動熱絡。張諷刺黃：「當時選舉時邀友情站台，現在選舉時淪無情謾罵。」

張斯綱質疑道，「黃珊珊副市長，最近不知道是怎麼了」，指黃左批馬前總統、右酸其他潛在的台北市長候選人，為了選舉口不擇言，難道這就是黃所謂的「每天做好自己該做的事，就是最好的準備」？何況過去黃代表親民黨競選台北市議員時，馬還曾經去友情站台助選呢，如今黃為了自己要往上爬，卻反過來倒打馬一巴掌，「未免也不厚道了些！」

對此，張斯綱強調，在民主國家中，每個人都有參選的權利，民眾自然會去判斷哪位候選人值得支持，若只會用這種謾罵、詆毀式的言語來競選，恐怕只會丟了格調更失了支持。