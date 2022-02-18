2021年第4季電腦及資訊服務業營業額1312億元，年增11.3％，其中電腦程式設計業994億元，為歷年單季新高，年增10.4％，主因系統整合服務及資安設備建構需求殷切所致；資訊服務業317億元，亦為歷年單季新高，年增14.1％，主因拍賣平台網站管理業者促銷，加上資料庫服務需求強勁所致。

2021年第4季專業技術服務業營業額990億元，年增6.3％，其中管理顧問業280億元，為歷年單季新高，因網路通路行銷管理、財務投資管理等顧問諮詢業務成長，年增5.0％；廣告業及市場研究業470億元，為歷年單季新高，主因國內景氣穩健成長，房市熱絡，業者提升網路媒體及電視之廣告投放量，年增9.2％；專門設計業因商用辦公室及展覽活動設計接案量增加，年增2.6％；攝影業因疫情趨緩，攝影業績回溫，加上婚紗業者參展促銷，年增0.5％，結束連二季負成長。

2021年第4季租賃業營業額399億元，年增7.8％，其中機械設備租賃業108億元，為歷年單季新高，受惠半導體設備、醫療儀器設備及營造用機械設備承租需求增加，惟辦公事務機械設備出租業績下滑，抵銷部分增幅，僅年增0.1％；運輸工具租賃業268億元，亦為歷年單季新高，年增10.8％，主因企業用戶長租業務穩定成長，加以汽車租賃業者多元化經營奏效所致；個人及家庭用品租賃業因自行車、禮服及語音設備等用品出租業績增長，年增13.2％，結束連四季負成長。