myVideo影音平台2月份播出小S徐熙娣回歸主持的節目「小姐不熙娣」、音樂人暢談人生故事的「樂炒人生」、張景嵐熱血壯遊之旅「景嵐YO澳洲」3部線上獨家綜藝，並同步跟播曾獲金鐘獎入圍的實境節目「阮三个」第3季，引領台灣綜藝節目新潮流。

張景嵐到澳洲獨自旅遊。(圖／myVideo提供)

「樂炒人生」由主持人阿達、主廚Fred迎接每集不同大咖歌手嘉賓包含畢書盡、周蕙、陳零九、大淵等大咖，邊吃熱炒邊暢談音樂與人生。其中畢書盡也在節目中大談女兒經，眼神中充滿對女兒各種期待與關心，讓粉絲難得看到畢書盡轉換為爸爸私下溫柔一面。另外節目音樂總監魚丁糸可田（阿福）、來賓呂士軒接受myVideo獨家專訪，若以一道熱炒菜色來形容對方，阿福指阿達會是龍珠花生，「是一道可以吃很久，可以跟朋友喝酒配的菜，因為阿達非常好相處，又很會聊天。」

鼓鼓於樂炒人生大談音樂創作路上各種趣事 (圖片／樂炒人生提供)

「景嵐YO澳洲」是女星張景嵐在過30歲之際，放下工作與生活的壓力，並且不帶手機，拋開3C產品的束縛，一個人到澳洲壯遊十幾天，充滿驚喜與驚嚇的旅程。張景嵐接受myVideo獨家專訪，透露整趟壯遊之旅最大的挑戰是體驗高空跳傘，「因為我真的非常怕高，有15、30、60秒下墜的選項，我還選了60秒的，可是在跳下去的那一剎那，很多重要的事情也都不這麼重要了。」