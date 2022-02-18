年底基隆市長選舉，有最新民調指出，「藍綠對決下」，民進黨籍的立委蔡適應以42.2％領先國民黨前立委謝國樑的34.4％。謝國樑辦公室今質疑是「來自未來時間」的烏龍民調，並公布兩場民調，強調謝國樑皆微幅領先蔡適應。

謝國樑競選辦公室發言人林祐德針對17日民調質疑，這是一份來自於「未來時間」的民調結果，明明調查時間是在2月16至17日晚間，但卻在2月17日下午2點31分就搶先發布結果，造成發布時間提早於民調時間的烏龍囧境；除非民調公司承認錯誤，這將成為「世界上第一份來自未來的民調」。

此外，林祐德說，這家民調公司與民進黨某派系「關係密切」，不用多說大家都明白，會發佈此類民調內容並不意外，連該派系民調公司總經理甚至親自跳出來強調看好蔡適應未來的走勢，民調是否還有參考價值，有待商榷。

林祐德特別提到，其中最誇張的是，以「藍綠對決」的情況，謝與蔡民調相差7.8％；在「藍營分裂」黃希賢納入民調後，謝與蔡二人反而縮小僅相差4.4％，這民調現象與基隆政治生態完全不相符。林祐德更開玩笑的表示，這個民調是要我們跟民眾去相信基隆藍營分裂，反而比較有機會贏嗎？

謝國樑競選辦公室今公布兩次民調，若年底基隆市長由謝國樑與蔡適應藍綠對決，則謝國樑38.1％的支持度領先蔡適應35.6％，支持度差距為2.5％。若增加無黨籍黃希賢，黃4.7％、謝35.2％、蔡33.3％，該民調為美麗島電子報國政民調執行人戴立安設計問卷與分析，畢肯市場研究公司執行電訪，有效樣本1069，執行時間為2021年10月27到28日。

另一份民調顯示，若年底基隆市長由謝國樑與蔡適應藍綠對決，則謝國樑37.9％的支持度領先蔡適應34.8％，差距為3.1％。若增加民眾黨邱臣遠，其支持度為4.0％，謝國樑35.0％，蔡適應31.6％，該民調為世曦公司設計問卷與執行，有效樣本1068，執行時間2021年4月21至22日。

林祐德表示，基隆選情很激烈，尤其是現在進入提名階段，各縣市區域也頻頻拋出媒體民調來「帶風向」，更希望藉此影響地方選情，讓特定陣營漁翁得利，因此公布兩份民調以正視聽，看民調是看趨勢，內部掌握到的兩個民調趨勢都是一致的，三月份會再做民調持續檢驗，以掌握實際選舉概況。