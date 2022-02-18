： 長安醫院物理治療師吳虹瑾表示，紅繩訓練被大量應用於姿勢不良、長期慢性疼痛、核心無力的族群，有效改善動作習慣。（長安醫院提供／張妍溱台中傳真）

8歲蔡弟弟因為寫作業時常喊腰酸背痛，媽媽懷疑是駝背造成的，於是買了坊間的八字駝背矯正帶，但是發現使用兩年後效果越來越差，甚至出現明顯的高低肩，到醫院復健科就診。醫師檢查後發現，蔡弟弟有上交叉症候群及輕微的脊椎側彎，與媽媽討論後安排1周1次紅繩治療，經過1個半月的姿勢矯正訓練，如今蔡弟弟脫離矯正帶，維持輕鬆端正良好的姿勢，並能專注學習。

長安醫院復健科醫師吳書毅說，上交叉症候群，又稱為烏龜頸，源自於錯誤的姿勢。現代人長時間維持低頭滑手機、筆電工作或小朋友不正確的寫作姿勢，讓上頸椎過度伸直、下頸椎過度彎曲，導致肌肉不平衡，一強一弱的肌群在頸背部形成交叉，容易造成頸椎椎間盤突出、胸廓出口症候群、長期肩頸酸痛與頭痛，嚴重甚至會有神經症狀，如手麻、無力。

物理治療師吳虹瑾說，紅繩訓練被大量應用於姿勢不良、長期慢性疼痛、核心無力的族群，透過在不穩定的繩索上做出動作，來平衡全身的筋膜張力，不管是正在成長的青少年、工作忙碌的上班族、需要骨盆穩定的產後媽媽或退休後的銀髮族都能夠從中得到益處。

吳書毅表示，若確定罹患上交叉症候群，首要任務是解決筋膜的不平衡，包含伸展與放鬆緊繃的肌肉、維持良好的姿勢及訓練無力的肌群。物理治療師吳虹瑾指出，可以利用家中的網球繞圈按摩或是熱敷墊，達到放鬆肌肉的效果，或利用Redcord紅繩懸吊訓練，快速而有效的改變動作習慣。

吳書毅提醒，想要避免上交叉症候群，最重要的是注意姿勢，盡量不要讓自己有長時間彎腰駝背的機會，若有神經症狀或肩頸痠痛等問題，建議至復健科門診尋求進一步的治療。