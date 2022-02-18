備戰年底選舉，國民黨成立「中央提名委員會」，被列入擔任委員的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕皆以避免球員兼裁判為由婉拒，前總統馬英九今天表示，黨主席朱立倫應跟他們見面談一談，侯、盧是重要的地方首長，應盡量來參加；黨副主席連勝文則說，黨中央當初應該是善意去容納各方意見領袖，但若侯、盧有這方面的顧慮，他個人可以接受。

國民黨台北市委員會上午舉行新春團拜，前總統馬英九、黨副主席連勝文受邀參加，國民黨立委費鴻泰以及多名力拼年底市議員選舉的黨內青年都到場與會，場面熱鬧。

外界關注侯友宜、盧秀燕昨天婉拒參加中央提名委員會，後續該委員會的運作，馬英九被問到此時表示，黨主席朱立倫應該再去跟他們見面談一談，這是全黨的事情，他們是兩位重要的地方首長，應該盡量來參加。

媒體追問，侯、盧昨天同聲稱不宜「球員兼裁判」，馬英九說，大家不會認為他們靠這個來謀取自己的利益，媒體再問，是否擔心全黨不能夠團結，馬認為，這些問題應可以克服。

至於朱立倫射出「青年三箭」，提高新人、青年在民調結果的加權比例，其中35歲以下首次參選者，可加權百分之百，馬英九提醒，像這類要改變現狀的措施，應該跟大家多交換意見，這樣比較能夠和諧。

媒體詢問，侯、盧不參加中央提名委員會，黨中央事前是否未充分溝通？連勝文表示，他不太確定黨中央跟這兩位市長中間的溝通過程，不過，就如同侯友宜說的，因為他本身也有推派候選人，為了避免利益衝突而婉謝，他可以接受這樣的講法，相信黨中央當初也找他也是出自於善意。