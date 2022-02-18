台北市內湖區南湖國小的家長（案19930）確診，進一步追查，確診家長還有一個孩子就讀私立薇閣中學國中部，校方證實，該生與確診媽媽同住，16日居家隔離，經採檢為陰性，同班級師生及同校車學生共150人，昨晚在北市府安排到鄰近醫院採檢，也都是陰性。
校方表示，接獲家長確診通報後，學校就回報給教育局和衛生局，學生與確診家長同住，當天就居家隔離，而依目前教育局防疫指引規定，1師生確診，該班停課14天，但確診的為家長，且該生已居家隔離，經衛生局評估傳播風險不大，校方經過清消後仍繼續上課。
台北市內湖區南湖國小的家長（案19930）確診，進一步追查，確診家長還有一個孩子就讀私立薇閣中學國中部，校方證實，該生與確診媽媽同住，16日居家隔離，經採檢為陰性，同班級師生及同校車學生共150人，昨晚在北市府安排到鄰近醫院採檢，也都是陰性。
校方表示，接獲家長確診通報後，學校就回報給教育局和衛生局，學生與確診家長同住，當天就居家隔離，而依目前教育局防疫指引規定，1師生確診，該班停課14天，但確診的為家長，且該生已居家隔離，經衛生局評估傳播風險不大，校方經過清消後仍繼續上課。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。