台北市內湖區南湖國小的家長（案19930）確診，進一步追查，確診家長還有一個孩子就讀私立薇閣中學國中部，校方證實，該生與確診媽媽同住，16日居家隔離，經採檢為陰性，同班級師生及同校車學生共150人，昨晚在北市府安排到鄰近醫院採檢，也都是陰性。

校方表示，接獲家長確診通報後，學校就回報給教育局和衛生局，學生與確診家長同住，當天就居家隔離，而依目前教育局防疫指引規定，1師生確診，該班停課14天，但確診的為家長，且該生已居家隔離，經衛生局評估傳播風險不大，校方經過清消後仍繼續上課。