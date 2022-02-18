資深藝人巴戈16日晚間驚傳因罹患胰臟癌病逝，享壽68歲，靈堂設置在麗緻生命會館民權館，18日是開放的第一天，妻子張令娜一早10點就抵達誦經，還貼心準備三明治跟咖啡給在場媒體，約15分鐘後二嫂韓德美出來受訪，透露會火葬，但地點尚未確定。
巴戈過世16日當天，2個女兒趕到醫院時，卻因防疫規定被警衛擋在門外，只能靠在裡面的弟弟巴笙用手機視訊跟父親告別，二嫂韓德美對此表示「過去的事情就過去了，不希望這件事情引起很大風波，疫情期間無法盡人意，巴戈夫婦是虔誠的佛教徒，把後事辦完、圓滿最重要」。
被問及巴戈生前遺願，韓德美說「沒有遺願，4個小孩又大了，基本上很安心，也很放心」，微軟工作的小兒子巴策已經在飛機上，臨終前也有跟爸爸視訊，「其實前一天都很好，他其實很善良，沒有沮喪怨天怨地，很開朗面對，他反而擔心自己哥哥身體不好，我們現在就一切求圓滿，很謝謝各位對他的疼愛」。
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