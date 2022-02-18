台灣科思創宣布，其祖孫科學營專案與魔法材料學校專案雙雙入圍美國知名PR News 2022社會影響力獎項，並分別於「多元與包容系列」、「企業內部發想執行的多元與包容專案」，「小預算、大影響力」，「非美國企業的社會影響力專案」四個領域獎項提名，最終得主將於美國時間4月20日揭曉。

PR News的全球社會影響力評審委員由來自多元、公平與包容和社會公益的各領域專家組成。PR News表示「科思創祖孫科學營」與「魔法材料學校」以其獨特的啟發性，創新性，多元性與影響力，獲得評審團隊青睞。

科思創亞太區企業溝通處兼多元、公平與包容負責人項青表示，很開心我們在台灣的祖孫科學營與魔法材料學校榮獲PR News評審團隊的青睞，入圍多項社會影響力全球獎項。「多元、公平與包容」是科思創的重要核心文化，而孩子和整個社會的未來也取決於對多元、公平與包容 (Diversity Equity Inclusion DE&I) 的接納態度。我們期待透過有趣的科教企業社會責任活動，將DE&I的價值，無形卻深遠地傳遞出去。

多元、公平與包容是科思創文化中的重要元素，也是台灣科思創科教活動的發展方向。我們從這個概念發展了兩個系列的企業社會責任活動。第一個系列為針對全台啟聰學校為目標對象的科思創魔法材料學校，旨在落實科學人權，讓缺乏科教資源的啟聰學校學生也能擁有公平的受教權，並在點燃聽損生對科學產生好奇的同時，也能透過科思創為聽損生與一般生打造的共融活動，藉由換位學習，讓無障礙的孩子在過程中無形地認識並尊重族群間的不同，進而體會到每個人都擁有的無限可能。另一個則是於全台三地辦理，為祖孫量身設計，拉近祖孫距離並倡導終身學習與世代共融的「祖孫科學營」翻轉教育CSR。