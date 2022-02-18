2022桃園市長之戰逼近，目前國民黨浮上檯面人選已有藍委魯明哲、萬美玲，另外台北市議員羅智強也被點名。對此，魯明哲今在網路節目中表達自己的看法，以及對桃園選情的擔憂。

對於年底桃園市長大選，魯明哲今在（18日）在網路時事節目《千秋萬事》上表示，現在國民黨提名委員會才剛成立，提名機制還尚不清楚，也未徵詢他的意願，因此還需要觀察一段時間，他也謝謝支持者的愛護。此外，自己觀察桃園市長的民調走向，發現國民黨雖然領先，但支持度大約三成，如果大家不團結，結果只是被打趴。

魯明哲指出，自己過去一年都是支持議長邱奕勝，不過當邱在上禮拜表達自己要守住桃園市議會的決定後，確實讓自己之前一些想法會產生變數，當然選舉本身就存在變數，所以需要一些時間來思考。

針對外界點名羅智強參選，但擔憂桃園選民恐不接受空降候選人議題時，魯明哲認為，當然有些地方對接納空降候選人參選，可能態度沒那麼成熟，桃園也是其中一個地方，所以要面臨的挑戰比較多。不過，台北、高雄和新北都有空降候選人當選市長的例子，因此桃園也不是完全沒有機會。

魯明哲強調，候選人能否空降有幾個重要指標，首先是都會化程度，其次是人口年輕化，第三是移居率，最後就是在地有沒有重量級候選人，因此，空降候選人能否打贏桃園選戰，他認為桃園目前有在往這個方向走，但是剛開始的第一次會很辛苦。對他而言，國民黨只要提名誰選桃園，大家就是全力支持。