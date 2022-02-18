經濟部今(18)日公布去年第四季製造業產值，在供應鏈狀況逐步改善下，單季產值續創新高，連續5季正成長。

受惠全球經濟穩健成長、終端需求增溫，國際原物料價格續居高檔，加上新興科技應用及數位轉型接續拓展，供應鏈失衡狀況逐漸紓緩，110年 第4季製造業產值4兆3156億元，續創歷年單季新高紀錄，年增25.03%，連續5季正成長。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值續創歷年單季新高，為推升製造業產值成長之主要貢獻來源，年增20.14%，其中積體電路業因5G、高效能運算、物聯網、車用晶片等需求強勁，致產值達5894億元，同為歷年單季新高，年增25.85%，液晶面板及其組件業因工控及商用大尺寸面板需求延續，產值亦年增8.34%；電腦電子產品及光學製品業受惠儲存裝置及伺服器需求暢旺、廠商擴增國內產線，以及供應鏈長短料影響產出情況趨緩，產值年增13.62%，連續15季正成長。

傳統產業方面，基本金屬業、化學原材料業、石油及煤製品業等因下游產業需求活絡，帶動相關產品價量齊揚，加以上年同季部分產線設備檢修，比較基期偏低，致產值增幅分別年增54.05%、40.28%及63.27%；機械設備業亦受惠半導體、5G相關產業、自動化設備等訂單持續增溫，產值年增21.21%；汽車及其零件業則受制於車用晶片短缺，以及柴油重車六期環保法規全面施行，影響部分車款買氣，產值年減3.87%。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，110年第4季製造業生產指數140.58，創歷年單季新高，較上年同季增加11.17%，延續108年第3季以來之正成長態勢。

展望未來，經濟部表示，隨各國疫苗接種普及率提升、基礎建設積極推動，以及數位創新科技應用持續推展，全球景氣續呈正向成長，可望維繫我國製造業生產增長動能，惟變種病毒、供應鏈失衡、貨運塞港等風險持續干擾全球經濟，恐影響我國生產成長力道，需持續密切觀察並妥為因應。