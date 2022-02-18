關於美國指控俄羅斯沒有真正的撤軍一事，克林姆林宮在周四提出反駁，認為美國和北約(NATO)的指責毫無根據。

克林姆林宮發言人Dmitry Peskov在周四稍晚的新聞會上表示，俄羅斯國防部長有明確的時間表，要把部隊撤回永久基地。Peskov說，軍事演習的編組是花數周時間建立起來，當然不可能在一天時間之內撤出，他們不可能來來去去。而(美國的)這些指控是毫無根據的。

對於烏東的頓巴斯(Donbass)地區在周四清晨的軍事衝突，Peskov表達嚴重關切，並密切注意局勢。

另外在烏東軍事情勢升高之際，德國軍隊在周四首次抵達立陶宛，為北約的戰鬥群帶來增援力量。

立陶宛總統Gitanas Nauseda說，德國總理蕭茲(Scholz)已在周四於布魯塞爾跟他提出保證，德軍被授權為保護立陶宛而戰。

周四抵達的德軍有130名士兵和60輛軍用車輛。該增援行動將持續到本周末，將帶來350名士兵和100輛車輛。

烏克蘭危機，讓以美國為首的北約組織加強成員國東側的安全，包括立陶宛靠近俄羅斯和烏克蘭的邊境。