關於年底的台北市長選戰，近期民調皆顯示北市副市長黃珊珊在藍綠白三強鼎立的狀態下，都位居第三名，黃被問到會不會擔心被棄保時說，沒信心才會被棄保，提一個豬頭都要當選，市民會這麼傻嗎？但她也補充說沒影射任何人。備戰參選台北市長的國民黨立委蔣萬安則回應，任何人想要參選，都不應該受到這樣的侮辱及人身攻擊。兩人的說法曝光後，引發網友熱烈討論，有人就說「還沒選就做人身攻擊，沒格」、「這種格調、水準，未免太低階了吧」。

目前最可能代表國民黨參選的蔣萬安，今被問及此事看法時則表示，每個人都有參選的權利，這是受到憲法保障。任何人想要參選，都不應該受到這樣的侮辱及人身攻擊，這不符合民主的精神。

不少網友在《中時新聞網》、《LINE TODAY》相關報導底下討論，有人就說「此人心胸似乎比蔡英文還狹窄」、「好了啦33，再講下去KMT恐怕要感謝你幫忙內部團結了」、「黃珊珊不要為了選舉輸了人格和高度」、「在批評別人的時候，想想自己真的做得很好？」、「台灣的政媒與候選人搶版面可真是語不驚人死不休」。另有網友直言，二派人馬對立交惡時，小心有人收漁翁之利、小心謹慎態度應戰啊，且說真的，少在那裡口水戰，多為民眾做點事，票源自然會到手，不要只為選舉而選舉。