蔡英文總統離開林崑海靈堂時，和林崑海妻舅、三立總經理張榮華短暫交談。（石秀華攝）

國民黨主席朱立倫今天上午也至林崑海靈堂致哀，雙手合十向迎接他的湧言會成員致意。（石秀華攝）

三立媒體集團董事長林崑海14日晚間因病辭世，享受70歲；連日來，不少政商界人士先後至靈堂致哀，國民黨主席朱立倫上午至屏東前，先行繞至靈堂上香向家屬致意；隨後蔡英文總統也到場弔唁，短暫和家屬交談後離去；湧言會成員立委王定宇轉述林崑海遺孀張秀和蔡英文對話，透露林崑海病榻前已無法說話，但公投當天用左手寫下1218歪七扭八的字，事後才知是關心公投，蔡英文得知後安慰家屬：「董事長對台灣的心，好朋友會幫他守住」。

國民黨主席朱立倫今（18）日上午9時30紛前往林崑海八鳳會館的靈堂致哀，由於蔡英文總統隨後即至，因此一早特勤維安部隊及轄區警方大批陣仗駐守在靈堂外，湧言會成員立委王定宇和趙天麟等人，在朱立倫抵達時，禮貌性地在外迎接，朱立倫一下車，雙手合十向眾人致意。

朱立倫在在靈堂上香，並向家屬致意後，步出靈堂，媒體趨前欲訪問，朱立倫以「謝謝，尊重喪家」為由婉拒受訪後，搭車離去。

蔡英文總統在朱立倫前腳離開後，約10分鐘後抵達現場，進入靈堂內上香後，安慰林崑海遺孀張秀節哀順變，走出靈堂外，和林崑海妻舅、三立集團總經理張榮華短暫交談後，驅車離去。

湧言會成員王定宇事後轉述蔡英文進入靈堂和家屬交談狀況，王定宇說，總統於公於私和林崑海董事長是很好的朋友，因董事長夫人身體看起來很虛弱，也很傷心，總統特別安慰她，並承諾「董事長的志業，所有好朋友會幫他守住」。

王定宇說，董事長夫人並透露，董事長在12月初入院，已經不太能講話，當時右手插了各項儀器，卻用左手寫了1218的日期，寫得歪七扭八，後來才知他是在關心公投結果，到了那刻還在關心公投這件事，總統聽了很感動，也很心疼，總統安慰董事長夫人，「董事長對台灣的心，好朋友會幫他守住、幫他完成」。