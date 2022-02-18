昨(17日)一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張A&C隆兄弟的專輯，掀起回憶殺，而該團的弟弟隆宸翰情史比演藝事業豐富，曾和蕭亞軒、侯湘婷有段情，後來跟金曲歌后魏如萱（娃娃）結婚，夫妻倆育有寶貝兒子路易。

網友17日在爆廢公社貼出一張照片，原來是男團A&C隆兄弟1996年發行的專輯《非常高興》，有感而發地寫道：「無意中的發現一片歌手，想起曾經小時候還真的聽過，來說說看有沒有人知道比這個冷門的。」文末不忘標註「這是隆兄弟」、「弟弟是魏如萱的老公」，許多網友一看都驚呼：「好懷念」、「原來不是只有我知道，那時候好像跟LABOYZ同台才知道的，還買了卡帶」，並跟著PO其他偏冷門的歌星名單，不到一天就蓋出2千多層留言大樓。

據悉，隆宸翰擅長小提琴、拳擊，1996年和哥哥隆凱濱組團「A&C隆兄弟」並出道，但發行一張專輯《非常高興》就沒了下文，後來隆宸翰轉戰影視圈，拍過《麻辣高校生》、《薔薇之戀》、《公主小妹》、《他們在畢業的前一天爆炸》、《廉政英雄》、《麻醉風暴2》等，2008年還以電影《一席之地》入圍台北電影獎最佳新演員，今年也有兩檔戲《愛的混混》、《最佳利益2-決戰利益》的邀約。

至於感情生活，隆宸翰1999年和蕭亞軒交往，期間因拍電視劇《陽光果凍》、《月光森林》疑和女友閨密侯湘婷越走越近，因此情斷蕭亞軒，無奈2004年也跟侯湘婷分手。恢復單身後，隆宸翰繼續發電，2012年被拍到跟楊千霈的牽手情，同年演出音樂劇《地下鐵》與魏如萱結緣，愛情長跑到2018年結婚，生下一個兒子路易。