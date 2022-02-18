陸財政部部長劉昆18日刊文表示，大陸經濟發展面臨三重壓力，財政收支矛盾依然突出，要適當確定赤字率，科學安排債務規模，有效防範化解風險，同時加強與貨幣政策等協調，確保宏觀政策穩健有效。

劉昆於人民日報刊文指出，面對複雜形勢和繁重任務，大陸經濟長期向好的基本面不會改變，宏觀政策有工具有空間，穩住宏觀經濟大盤有基礎有條件。2022年實施好積極的財政政策，要「提升效能，更加注重精準、可持續」。

為提升效能，要統籌財政資源，強化預算編制、審核、支出和績效管理，推進績效結果與預算安排有機銜接，加強與貨幣政策等協調，確保宏觀政策穩健有效。

劉昆表示，注重精準就是要聚焦製造業高質量發展、中小微企業紓困、科技創新，實施新的更大力度減稅降費，進一步優化財政支出結構，同時加強對基本民生、對重點領域、對地方特別是基層的財力保障。

此外，增強可持續性則是要統籌需要和可能安排財政支出，堅持在發展中保障和改善民生，不好高騖遠、吊高胃口，適當確定赤字率，科學安排債務規模，有效防範化解風險。