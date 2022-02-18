美國貿易代表署17日表示，中國互聯網巨頭騰訊和阿里巴巴的電子商務網站，被控銷售或為銷售假冒商品提供便利，因此遭列入美國政府最新的「惡名市場」名單。

路透引述美國貿易代表署指出，「惡名市場」名單首次包括全球速賣通（AliExpress）和微信電子商務生態系統，這兩個總部在中國的重要線上市場，遭指控助長大量商標造假行為。

該名單還列出42個線上市場和35個實體市場，包括總部設在中國的線上市場百度網盤、敦煌網、拼多多和淘寶，以及位於中國境內的9個「以製造、分銷和銷售假冒商品而聞名」的實體市場也在名單之列。

阿里巴巴表示，將繼續與政府機構合作，解決其平台在智財權保護方面的擔憂。

中美貿易關係長期關注關稅、技術和智財權等問題，美國先前表態，截至2021年12月，中國未能兌現「美中第一階段貿易協議」中的擴大對美採購承諾，將持續施壓中國履行協議。