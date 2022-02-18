18日受華南雲雨區東移影響且環境風場逐漸轉為東北風，全臺各地擴散條件佳，空氣品質多為良好至普通等級。依10時監測結果，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，中部近山區為普通等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏零星地區短時間達橘色提醒等級。

依監測資料顯示，18日受華南雲雨區東移影響且環境風場逐漸轉為東北風，中部以北地區位於迎風面，加上易有降雨發生，受降雨洗除作用影響，空氣品質佳；雲嘉南以南位於下風處，擴散條件稍差，污染物易累積。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

未來一週，19日至21日受強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，全臺各地降雨機率高，擴散條件佳；22日至23日強烈大陸冷氣團稍減弱，南部地區擴散條件稍轉差，污染物可能累積。