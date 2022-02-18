群益投顧自2021年開辦的線上研究課程，由群益投顧資深產業研究主管親自授課，獲得學員廣泛回響，本次將於3月9日至6月29日推出深化剖析課程，有包括網通、半導體、面板、電子商務、金融、航運、生技以及鋼鐵等八大產業之研究精修課程，以及市場多空實戰分析課程等，目前已開始報名。

群益投顧指出，證券投資要操作得當，除了學校所傳授的理論知識外，如何將課本上的理論轉化為實務運作，乃關鍵中的關鍵。

群益投顧自2021年至今，陸續開辦三個梯次「投資分析與產業研究培訓課程」，群益投顧資深產業研究主管親自授課，由實務面切入，著重將理論引導至實際應用，帶領學員進入產業分析投資領域，獲得學員廣泛回響。

在瞭解熟悉大範圍基本面內容後，群益投顧針對各個不同產業規劃，推出一系列「產業研究精修課程」與「市場實戰課程」。透過扎實的產業研究、個股研究，學員藉此了解不同產業的運作模式、當前產業景氣位置及未來景氣走向、各公司相對競爭力，影響股價關鍵因素及未來觀察重點。

此外，市場實戰課程則教導學員如何透過免費資訊、多空技術面指標，進行證券投資，讓投資人在證券投資操作有所依據，將風險降至最低，並極大化操作損益期望值。

而當中產業研究精修課程，則包括網通、半導體、面板、電子商務、金融、航運、生技以及鋼鐵等八大產業。將深度剖析個別產業研究方法與未來發展趨勢，讓學員針對不同類型產業之基本面研究，有更加深入的認識與了解，掌握產業脈動趨勢，搶占投資先機。

課程時間自2022年3月開始，每個月第二及第四個星期三14:00～16:00授課。市場實戰課程則包含「操盤手教你利用免費資訊在財報黃金期進行基本面趨勢操作」及「新世紀投資策略-多空實戰篇」兩大主題。

除有多堂合購優惠外，群益投顧更推出早鳥方案，凡於2022年2月底前購買群益投顧上半年任一課程的學員，就可享NTD 888元的優惠價加購不單獨開課的特別搭售課程「關於存股這件事，您還可以....」。上完全部課程，群益投顧將頒發認證證書，可作為學員未來謀職之加分工具，詳情請見群益投顧網站。