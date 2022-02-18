風飛沙黑二代擁槍橫行 180公分巨漢5特警合力壓制

新竹風飛沙角頭鄭興傳，2007年因土地利益糾紛，遭其他黑幫狙殺身亡，留下15歲的兒子，鄭子長大後向父親看齊，加入風飛沙立志要當大尾流氓，平時擁槍自重，北市警方經連月追查，日前在竹北圍捕鄭，但身高180公分、體重近百公斤的鄭激烈反抗，共有5名霹靂特警合力壓制，鄭才束手就摛，並被查獲1把改造手槍。

警方調查，鄭的父親鄭興傳為風飛沙大哥，2007年12月在新竹市警察局100公尺旁的馬路上，疑因土地利益遭黑幫份子劉仲達開5槍狙殺，留下年僅15歲的鄭姓兒子。

鄭長大後卻想效法父親，也跟著加入風飛沙，他因體格壯碩、孔武有力，加上個性強橫，逐漸在幫內展露頭角，還多次在公開場合亮槍、炫耀，對外彰顯自己的「實力」。

士林警分局經連月追查，日前會同霹靂特勤中隊，前往竹北市埋伏，並在高鐵七路停車場圍捕鄭，鄭一看到警察便拔腿狂奔，警方追了400公尺才將他攔下，但鄭激烈反抗，最後是5名特警合力將他壓在地上，花費好大工夫鄭才就逮。

警方隨後起獲1把改造手槍、2個彈匣及12發子彈，鄭對槍枝來源避重就輕，推稱是已故友人寄放，警方訊後依槍砲罪將他送辦，另擴大追查鄭嫌涉及的不法犯罪及槍枝來源。