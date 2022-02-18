曾擔任行政院副院長、國民黨大老徐立德9年前與音樂家陳怡伶結婚，婚後2人感情不睦，徐男在2015年搬離住家與兒子同住，未再與陳女同居並訴請離婚，台灣高等法院更一審判准離婚，上訴後，最高法院駁回定讞。

徐立德提起離婚訴訟主張，他與陳怡伶在2013年6月21日結婚，因生活習慣、價值觀的差異，他2015年初搬離與兒子同住，未再同居，2016年8月間，陳女與其父母發生糾紛多次怪罪他，並主動提出離婚的想法。

徐立德指控2016年12月間，陳女將婚前的私事經其父母批露見諸於媒體報導後，她自殘行為，以此為情緒勒索，但他已年老，難以承受，婚姻已生有破綻，且陳女也無繼續維持婚姻之意願，因此訴請法院判准離婚。

更一審認為，雖然夫妻一方先行離家居住，造成破綻，固有責在先，但嗣兩造均未能積極挽回婚姻，甚至他方在未共同居住期間，因個人因素以消極、負面的態度處理婚姻，肇致婚姻裂痕加深，破綻更加擴大，有相同程度的責任，因此徐可訴請離婚，上訴後，最高法院駁回。