歌手謝和弦與前妻Keanna2020年撕破臉離婚，隔年4月與莉婭（陳緗妮）登記結婚，不料這段婚姻僅維持10個月疑似亮起紅燈，讓網紅陳沂忍不住吐槽：「謝和弦好喜歡結婚然後離婚」，也意外釣出男方親自對此事做出回應。

有「國民女友」稱號的祈錦鈅，遭歌手謝和弦第二任妻子莉婭指控是小三，對此，她強調沒介入對方婚姻，男方也強調不懂莉婭為何要這樣說，更激動表示「我們離婚吧」，風波似乎越演越烈，對此，網紅陳沂忍不住狂酸：「謝和弦好喜歡結婚然後離婚，台灣是不是沒有限制一個人一生可以結幾次婚？這樣他可以挑戰結婚離婚最多次的金氏世紀紀錄欸。但他前面還有阿嬌前夫賴弘國，他結第三次了，暫時領先」。

沒想到陳沂一席話，引起網友熱烈討論：「老藝人張琪比較猛 三段婚姻都跟同一個人」、「還有高國華才是目前第一保持人」、「賴弘國還會繼續下去的」、「還有小彬彬哦！也是選手之一」，就連當事者謝和弦都親自跳出來回應：「你錯了，比起離婚，我更喜歡大麻！哈們」

謝和弦留言反擊陳沂。（陳沂臉書）

不過眼見事情一發不可收拾，莉婭昨(17日)發文道歉「我太衝動，誤會妳和我老公對話的含義」，並公開祈錦鈅和謝和弦對話截圖，包含「我租了自己的小窩，歡迎來玩」等曖昧對話，對此，祈錦鈅認了「我很抱歉我沒有避嫌，但是我從頭到尾沒有那個意思」，強調是想找朋友合作音樂，沒想到被弄成這樣，也自清「我沒有介入他們的關係」。

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